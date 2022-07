New York : le temps des cathédrales !

Pour partir à la conquête de l'Amérique, Daniel Lavoie est présent. Il y a 25 ans, pour les débuts de l'œuvre, c'était déjà lui qui incarnait Frollo. "C'est quand même très agréable pour moi, qui suis un francophone de l'Ouest-canadien et qui s'est toujours battu pour sa langue, (...) de chanter en français à New York. Ça, c'est mon plus grand plaisir depuis que je suis là", affirme-t-il. D'autres acteurs sont beaucoup moins expérimentés. Certains danseurs du groupe découvrent New York pour la première fois.