New York : les touristes font leur come back !

Pour l'année 2022, la ville prévoit d'accueillir plus de 500 milles Français, et en tout, 56 millions de visiteurs. C'est à peu près 85% du niveau d'avant pandémie. Mais pour ces visiteurs, tous ces touristes, il peut y avoir une mauvaise surprise, l'addition. Et pour cause, l'inflation est en moyenne deux fois plus forte aux États-Unis qu'en France. Et rien qu'à New York en mars, les prix ont encore augmenté de 6,1% sur un an.