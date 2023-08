Un soldat français décède en Irak lors d’un exercice opérationnel, le second en quelques jours

L'armée française de nouveau en deuil, trois jours après le décès du sergent Baptiste Gauchot. L'Élysée a annoncé ce lundi dans un communiqué la mort d'un deuxième soldat français en Irak. "Le Président de la République a appris avec une vive émotion le décès de l’adjudant Nicolas Latourte du 6ème régiment du génie hier en Irak lors d’un exercice opérationnel. Il était déployé en opération dans le cadre d’une mission partenariale d’instruction des forces armées irakiennes", peut-on lire.

"Le Président de la République s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches. Il leur exprime ses condoléances attristées. Ses pensées vont également à ses compagnons d’armes du 6ème régiment du génie d’Angers", a encore précisé l'Élysée dans un communiqué. "Le chef de l’État réaffirme son soutien au peuple et aux autorités irakiennes et la détermination de la France à continuer d’œuvrer à leurs côtés pour l’instruction de leurs forces de sécurité qui luttent contre le terrorisme."