VIDÉO - Niger : Emmanuel Macron condamne "avec la plus grande fermeté" un coup d'État "dangereux" pour la région

Plus tôt dans la matinée, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a indiqué que le locataire de l'Élysée a parlé à plusieurs reprises - et encore vendredi matin - au président Mohamed Bazoum. Ce dernier lui a "dit qu'il est en bonne santé et nous souhaitons non seulement qu'il soit libéré mais libéré en totale sécurité lui et sa famille comme préalable au retour à l’ordre constitutionnel", a exhorté la cheffe de la diplomatie française, qui condamnait déjà "avec la plus grande fermeté la tentative de coup d'État" militaire qui "n'a aucune légitimité".

"Si vous m'entendez parler de tentative de coup d'État, c'est que nous ne considérons pas que les choses sont définitives", a assuré la patronne du Quai d'Orsay, évoquant "des possibilités de sortie si les responsables de cette tentative entendent le message de la communauté internationale."