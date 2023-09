VIDÉO - Fin de la coopération militaire avec le Niger : "Une décision de bon sens", selon Vincent Hugeux

La fin de la présence française au Niger. Après un bras de fer de deux mois avec la junte, Emmanuel Macron a annoncé dimanche le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait des troupes françaises "d'ici la fin de l'année". Une "décision de bon sens", a jugé sur LCI le journaliste Vincent Hugeux, spécialiste des questions internationales.

Après avoir refusé pendant plusieurs semaines de rappeler Sylvain Itté, son diplomate en chef au Niger, dont la junte réclamait le départ, Emmanuel Macron a fini par mettre fin à une situation intenable. L'ambassadeur et son équipe ne bénéficiaient plus de l'immunité diplomatique, devenant passibles d'expulsion dès lors qu'ils sortiraient de la chancellerie. Ils voyaient en outre leurs réserves de nourriture et d'eau s'épuiser.