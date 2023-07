VIDÉO - Niger : situation de chaos à Niamey, après le coup d'État de la garde présidentielle

Leur cible principale est le président nigérian, Mohamed Bazoul. Il est séquestré dans sa résidence par la garde présidentielle. Au milieu de la nuit, des hommes, pourtant chargés de sa sécurité, affirment le renverser.

Après les violences, le calme semble précaire dans la capitale. Au total, 1600 expatriés y vivent mais n'ont pas reçu d'alerte sécurité de la part des autorités françaises.

Le Niger, allié de la France, est le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'État en trois ans, après le Mali et le Burkina Faso. Le dispositif militaire français sur place avait d'ailleurs été redéployé au Niger, pour lutter contre le terrorisme. Paris "condamne fermement le coup de force contre les autorités civiles et démocratiques" du Niger et appelle à la "libération du président Mohamed Bazoum et de sa famille" séquestrés par les putschistes, a déclaré jeudi le ministère français des Affaires étrangères.