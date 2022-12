VIDÉO - Noël en Europe, vu par un clip de propagande russe

C'est un message de propagande directement destiné aux citoyens européens. Un clip diffusé par le média russe RT met en scène une famille à Noël, durement touchée par la crise énergétique, dans le contexte des sanctions imposées à la Russie.

La séquence débute par le réveillon de Noël 2021. Une fillette se voit offrir un petit rongeur, dans un appartement éclairé et chauffé normalement. Puis le clip met en scène le même lieu, en ce Noël 2022 : il fait froid, et faute de courant, le père confectionne comme il peut un mécanisme permettant de faire tourner une roue pour ledit rongeur, afin d'éclairer le sapin. Enfin, Noël 2023 : l'appartement est glacial, les vitres ont explosé, et le petit animal est désormais... Dans la soupe que mange la famille pour le réveillon.

Le clip se termine par ce message : "Joyeux Noël anti-russe". Une propagande cynique, au moment où l'armée russe frappe sans relâche les infrastructures énergétiques ukrainiennes afin de plonger la population dans le froid. Une séquence, ainsi que son décryptage, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.