Finlande : voyage au pays des rennes

Lorsqu'ils ne sont pas dans les fermes, les rennes vivent en quasi-liberté dans les forêts. Ils sont nombreux en Finlande. On en dénombre près de 200.000 têtes dans le pays. C'est plus que le nombre d'habitants. On peut même en croiser sur les routes. Des panneaux le rappellent régulièrement.

Tout est donc bon dans le renne. Et même sa viande. En Finlande, elle est déclinée à l'infini : en pâté, en charcuterie, en conserve ou encore en chips de viande de rennes fumée. Dans tout le pays, on en trouve à la carte des restaurants ou chez le boucher.