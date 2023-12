VIDÉO - Noël : cette maison américaine est la plus illuminée au monde

Une maison située dans une petite ville dans l'État de New York détient un drôle de record du monde depuis 2014. Celui du plus grand nombre de lumières utilisées dans une propriété résidentielle. De quoi donner lieu à des illuminations bluffantes pendant les fêtes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette maison ne passe pas inaperçue. La sobriété énergétique, connait pas ! Dans le comté rural de Dutchess, dans l'État de New York, des lumières de Noël brillent si fort qu'elles ressemblent à une fête foraine brisant l'obscurité. Mais il ne s'agit pas d'un parc d'attraction, il s'agit de la maison d'un couple d'Américains, Timothy et Grace Gay, qui a la folie des grandeurs et détient un improbable record du monde depuis 2014 : celui du plus grand nombre d'illuminations utilisées dans une propriété résidentielle.

La recette ? Comptez 720.000 ampoules, 77 kilomètres de guirlandes et de rallonges électriques, trois mois d'installation. Ajoutez une bande sonore diffusée sur une fréquence radio locale, les couleurs changeant au gré des 255 chansons programmées. Saupoudrez de globes géants, de cœurs, d'étoiles filantes et d'arcs-en-ciel suspendus au-dessus d'un étang, le reflet donnant l'illusion que cette création artisanale s'étend à l'envi. Et vous obtenez cette création hallucinante que vous pouvez admirer en images dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Un bonheur pour les curieux, un cauchemar pour les voisins

Tout un art savamment entretenu qui suscite bien légitimement l'admiration des visiteurs du soir. On l'apprend via cet article du New York Times : chaque année, à cette période, environ 60.000 curieux affluent à Union Vale, la ville où le couple réside et qui compte à l'année 4600 habitants...

Et si cette installation les emballe, elle se révèle aussi un cauchemar pour ceux qui habitent aux alentours. Toujours dans l'article susmentionné, des habitants racontent qu'au fil des ans, des voitures se sont garées sur leurs pelouses, endommageant leur gazon, et que ces badauds venus d'ailleurs ont laissé derrière eux d'affreux souvenirs des heures passées à attendre, des bouteilles d'alcool vides et plus si affinités que la décence nous oblige à taire.

Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais Timothy Gay, 62 ans, ingénieur en chef à la retraite, et Grace Gay, 61 ans, titulaire d'un doctorat en sciences infirmières, défendent, eux, mordicus les vertus d'une telle curiosité. Si leur installation génère une grande attraction pour les touristes, ils mettent en avant l'avantage social qu'elle offre aussi à leur ville - lors d'une soirée, presque tous les visiteurs de passage ont laissé de l'argent dans un seau qu'un pompier tenait au bout d'un poteau en bois. Au final, près de 656.000 dollars ont été collectés pour diverses œuvres de bienfaisance depuis 2011, la plupart des dons allant au fonds de soutien de la communauté pour le service des pompiers volontaires.