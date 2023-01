VIDÉO - "Ils voient constamment la douleur" : l'émouvante distribution de cadeaux d'un pasteur dans le Donbass

Le pasteur ne veut oublier personne. Andrii et Mykolas tentent de faire bonne figure, mais en réalité, ils ne souhaitent qu’une chose. "On vit au milieu des combats ici. On n’a pas envie de fêter quoi que ce soit. On veut juste la paix et du calme", affirme Andrii. "Moi, je n’ai plus envie de rien", ajoute Mykolas, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.