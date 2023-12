VIDÉO - Noël : voici le plus grand village du monde… en pain d'épice

On vous propose une balade dans un village absolument unique au monde en Norvège. Des milliers de maisons miniatures, de la neige sur les toits et dans les ruelles, avec une odeur qui se dégage et qui met l'eau à la bouche.

Émerveillement garanti, quel que soit l'âge ! Pour cette 32ᵉ année à Bergen, le plus grand village en pain d'épices du monde se compose d'une gare, de 2000 maisons, et de nombreuses églises. Autour d'une architecte, l'équipe conçoit les décors en cinq semaines. Il aura fallu quatre tonnes de pain d'épices pour réaliser cette ville miniature.

C'est un autre pain d'épices, qui ressemble plus à du biscuit, qui s'affiche dans les vitrines, sur les quais de la deuxième ville de Norvège. C'est un incontournable de Noël dans chaque famille.

Environ 12.000 habitants de Bergen ont contribué à créer ce village de pain d'épices. Mais comment font-ils ? Une famille a décidé de nous ouvrir sa cuisine. Merete nous révèle un secret bien gardé depuis 1965, une recette transmise de mères en filles. Vous pouvez la découvrir à partir de la 2 minutes et 25 secondes du reportage de nos équipes en tête de cet article.

Le souci de toutes ces constructions en pain d'épices, c'est presque un supplice de résister à la tentation. Après Noël, on casse la maison, et on la mange. Il ne reste donc plus longtemps à patienter.