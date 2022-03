VIDÉO - "Non à la guerre" : des milliers de manifestants contre l'offensive en Ukraine arrêtés en Russie

"Non à la guerre", scandent des manifestants rassemblés dimanche, sur des vidéos montrant des foules de protestataires dans les rues de Moscou, à retrouver dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. Le rassemblement est interdit, et certains sont vite interpellés par la force. Sur l'une des vidéos, on aperçoit une manifestante en train de se débattre et pousser des cris, tandis que des agents suréquipés, qui la tirent par les bras et les jambes et la soulèvent.