Notre défense tient bon

Cela fait plus de trois semaines que l'armée russe a lancé l'assaut dans le Donbass, mais n'est pas parvenu à conquérir une grande ville. Toutefois, certaines localités essuient des frappes lourdes. "Actuellement, les troupes ukrainiennes défendent bien les lieux et la Russie ne peut plus, pour le moment, percer dans cette direction", explique Volodymyr Marynich chef de la communauté d'Illinivsk, région de Donetsk. Par ailleurs, "si la fourniture d'armes en provenance de l'Occident continue, nous pourrions, dès le mois de juin, repousser l'ennemi jusqu'à la frontière russe", a-t-il ajouté.