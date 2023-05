VIDÉO - "Nous avons besoin d’un Staline" : en Russie, le retour en grâce du dictateur soviétique

C’est le rassemblement annuel des communistes russes à Moscou, auquel on assiste au début du reportage de TF1 en tête de cet article. D'abord un hommage à Lénine, fondateur de l’Union soviétique, mais aussi à son successeur Joseph Staline, l’un des dirigeants les plus brutaux du 20ᵉ siècle. Une foule dense, fleurs à la main, vient se recueillir devant sa tombe, sous les murailles du Kremlin. "Poutine est un très bon dirigeant, mais il faut quelqu’un de plus dur, quelqu’un pour lutter contre la cinquième colonne et les traîtres. À l’intérieur de la Russie, nous avons plein d’ennemis", estime un homme. "Aujourd’hui, les gens se rendent compte qu’il nous faut un pouvoir puissant, un pouvoir organisé. Nous avons besoin d’un Staline", estime un autre.