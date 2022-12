VIDÉO - Nouvel An : ça y est, Sydney a célébré son entrée en 2023 !

Pour son premier Nouvel An sans mesures de restrictions liées au Covid, un compte à rebours public a fait ensuite place à un spectaculaire feu d'artifice au-dessus de son emblématique Opéra et du pont de Sydney, attenant. En tout, ce sont 9000 feux d'artifices qui ont été tirés, selon The Guardian, depuis ces deux monuments, un spectacle filmé et qui peut être revu.