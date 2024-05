Une nouvelle éruption volcanique s'est déclenchée mercredi en Islande, formant un mur de lave impressionnant. Le JT de TF1 vous montre les images.

Des fontaines de lave hautes de 70 mètres, un mur de feu qui surgit d’une faille de plus de trois kilomètres de long. Ces dernières 24 heures, près de 2000 mètres cubes de magma par seconde sont sortis de terre sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande. "Au départ, c’était une éruption très classique, ce qu’on appelle dans le jargon une éruption de fissure, avec quelques fontaines de lave. Là, on dirait qu’elles vont à la fois vers le sud et vers le nord", explique le géophysicien Ari Trausti Gudmundsson dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus.

Depuis mercredi, l’état d’urgence est décrété en Islande. La lave se dirige aux portes de Grindavik, ville portuaire de 4000 habitants. "Toutes les personnes à risques ont bien été évacuées. Et je pense qu’à ce jour, il n’y a pas de vie humaine en jeu, mais on ne peut jamais en être sûrs. C’est une zone très construite", affirme Rikke Pedersen, cheffe du centre de volcanologie à l’université d’Islande Reykjavik, dans notre vidéo.

Depuis le mois de décembre, c’est la cinquième éruption dans la région. L’Islande abrite 33 volcans actifs, le nombre le plus élevé d’Europe. Ce jeudi, l'éruption dans la péninsule de Reykjanes a nettement diminué en intensité.