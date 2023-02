VIDÉO - Cyclone Gabrielle : la Nouvelle-Zélande en état d'urgence

Le gouvernement néo-zélandais a déclaré l'état d'urgence à travers l'archipel frappé par un violent cyclone, qui a privé d'électricité 225.000 personnes, et entraîné des inondations et des glissements de terrain. Des vents violents et d'abondantes précipitations se sont abattues dans la nuit sur l'île du Nord, où vivent plus des trois quarts des 5 millions d'habitants du pays, lors de ce que le Premier ministre a qualifié d'"événement météorologique le plus important survenu en Nouvelle-Zélande durant ce siècle".