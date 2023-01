Démission surprise de Jacinda Ardern, la populaire mais usée Première ministre néo-zélandaise

Elle jette l'éponge... à la surprise générale. Jacinda Ardern a annoncé sa démission, jeudi 19 janvier, de son poste de Première ministre de Nouvelle-Zélande. "Je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c'est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé", a-t-elle déclaré lors d'une réunion de son Parti travailliste, précisant qu'elle quittera officiellement ses fonctions le 7 février prochain. "Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie" pour continuer à gouverner, a-t-elle fait savoir, après cinq ans et demi au pouvoir et à neuf mois des élections législatives.

Les récents sondages donnent l'avantage, pour cette élection, à une coalition de centre-droit au détriment du Parti travailliste. Mais la Première ministre sortante a assuré qu'il ne s'agit pas là de la raison de son départ. "Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les prochaines élections, mais parce que je crois que nous le pouvons et que nous le ferons", a-t-elle expliqué, indiquant que, d'ici au 14 octobre prochain, elle continuerait à exercer son mandat de députée.