Guerre en Ukraine : quels risques pour les centrales nucléaires ?

Certes, les réacteurs sont protégés contre les risques de séisme, d'inondations et même, d'attaques extérieures : "Il y a des bâtiments auxiliaires extérieurs, il y a une enceinte de béton, une cuve d'acier, il y a une multitude d'enceintes à passer avant d'atteindre les zones sensibles. Donc en fait la centrale est conçue pour résister au pire", précise ainsi Ludovic Dupin, directeur de l'information Société française d'énergie nucléaire, dans le reportage en tête de cet article.

En cas d'attaque d'obus ou de tirs de chars, les réacteurs devraient être protégés par de tels dispositifs. A contrario, les données sur les conséquences de l'impact de missiles ou de tirs aériens manquent.

Si des catastrophes nucléaires se sont déclenchées précédemment, elles n'ont jamais été provoquées par une attaque de forces armées. Les catastrophes de Three Mile Island aux États-Unis en 1979 et de Tchernobyl en 1986 étaient causées par des failles technologiques. Celle de Fukushima en 2011 était déclenchée par un tsunami. Par prudence cependant, le gouvernement ukrainien a arrêté quatre des six réacteurs de la centrale de Zaporojia lorsque la guerre a été déclarée.