À Tchernobyl, les chiens errants ont muté

Autre enseignement, les trois populations sont génétiquement différentes. Que ce soit par rapport aux autres chiens errants, mais également entre elles. Certains chiens ont des traces d'ADN appartenant aux trois groupes étudiés. "La différenciation génétique par rapport aux autres chiens de race pure et en liberté suggère que les populations de Tchernobyl ont une signature génomique unique", détaillent les chercheurs. De quoi offrir aux généticiens une "matière première" inédite pour de futurs travaux.

"Maintenant qu'ils ont parfaitement décrit les zones de distribution des chiens, la structure génétique des différentes populations, cette équipe dispose d'un outil adéquat pour aller plus loin et, par exemple, analyser sur ces populations l'effet des radiations sur une trentaine d'années. Qu'est-ce qui a permis à ces lignées de chiens d'y résister ? Personnellement, je pense que les gènes impliqués dans la réparation de leur ADN devaient être plus efficaces en situation hostile que chez un chien lambda qui n'aura pas survécu", a expliqué à Sciences et Avenir Christophe Hitte, de l'équipe Génétique du chien (IGDR, Rennes).