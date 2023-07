Un mystérieux cylindre s'échoue sur une plage d'Australie : d'où vient cet objet "non identifié" ?

Peu à peu, des pistes se dessinent. Un objet "non identifié" en forme de large cylindre qui s'est échoué sur une plage de l'ouest de l'Australie pourrait être en réalité être un réservoir à carburant qui se serait décroché d'une fusée. C'est en tout cas l'une des hypothèses qui prend forme dans les enquêtes menées par la police et les autorités fédérales et de l'État. Elles cherchent à comprendre d'où provient cette mystérieuse structure métallique cuivrée de 2,5 mètres de long et de large, découverte par des habitants dimanche 16 juillet, près de la commune de Green Head, à 250 kilomètres au nord de Perth.

Depuis cette trouvaille, de nombreux curieux se sont pressés sur la plage pour observer l'objet, même si un périmètre de sécurité a été installé, et les théories fleurissent sur les réseaux sociaux pour tenter d'expliquer sa provenance. Il s'agirait en fait probablement d'un "débris spatial", a indiqué mardi la police d'Australie occidentale, dans un communiqué cité par CNN. "L'objet pourrait provenir d'un lanceur spatial étranger et nous sommes en contact avec nos homologues internationaux qui pourraient nous fournir plus d'informations", avait déjà tweeté l'Agence spatiale australienne lundi.