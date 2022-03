Ukraine : à Odessa, la résistance s’organise

Sur la mer noire, pas un cargo à l'horizon. Depuis plusieurs jours, le plus grand port d'Ukraine est presque totalement bloqué par la marine russe. Ici, ce sont des civils qui s'activent pour protéger leur ville. Des sacs de sable livrés aux quatre coins de la ville : devant les bâtiments sensibles ou pour créer des points de contrôle. "C'est pour défendre notre armée, notre pays et notre liberté", disent-ils. Et ils y consacrent leur journée faute de pouvoir travailler.