VIDÉO - Offensive en Ukraine : la Russie tisse sa toile

Et au centre de la même ville, des images furtives de blindés, qui semblent confirmer que cette ville de 300.000 habitants est tombée aujourd'hui aux mains des Russes. C'est dans le sud du pays que les lignes de front semblent avoir nettement bougé. Entre Kherson et le port convoité de Marioupol, selon un porte-parole de l'armée russe, la jonction se serait faite entre les forces russes venues de Crimée, et les séparatistes du Donbass. Il n'y a pas encore de confirmation sur le terrain, mais d'un peu partout arrivent des plans de dégâts, provoqués par des bombardements qui ne semblent pas seulement viser des objectifs militaires.