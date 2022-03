Offensive : les chars russes entrent dans Marioupol

Marioupol est une ville stratégique pour les Russes. Elle permettrait de faire la jonction entre l’Est : le Donbass, et l’Ouest : la Crimée. Elle est assiégée depuis trois semaines et l’étau se resserre. C’est par l’Ouest que s’effectue depuis vendredi la percée russe. L’armée de Vladimir Poutine approche la place de la Liberté, aux portes du centre-ville. Des images, toujours filmées par les tchétchènes, qui prennent soin de nous montrer des rues vidées et des soldats russes galvanisés.