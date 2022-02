Offensive russe : la stratégie de Vladimir Poutine

Pour l'instant, l'arsenal est décliné de façon assez classique. D'abord, des missiles de croisière et des frappes de l'aviation contre les centres de commandement à Kiev ou Kramatorsk, les stations-radar ou relais de communication comme à Lutsk à l'ouest. Des forces amphibies ont également pris le contrôle des ports d'Odessa et Marioupol au sud. Et les aéroports ont été neutralisés. Très vite, une fois acquise la maîtrise des airs, l'Armée rouge a progressé au sol. De l'est, du sud, du nord, en profitant à fond de ses implantations géographiques et de l'effet d'étau autour de l'Ukraine.