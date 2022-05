Offensive russe : le bilan des 100 jours

Pour la toute première fois, en trois mois de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky marche dans les ruines de Kharkiv. Comme pour rappeler que les Russes ont subi de lourdes pertes dans la région, et pour minimiser les récentes victoires ennemies. Au fil des mois, les troupes russes ont changé de tactique. Les objectifs au nord sont abandonnés pour se concentrer à l'est et au sud.