VIDÉO - "Des gens sont coincés au bureau, dans des musées" : en Chine, un reconfinement très strict

Ces mesures drastiques inquiètent Hervé, un autre expatrié français, qui, comme beaucoup d’autres, a décidé de quitter le territoire avec sa femme et son fils. "On vit presque en autarcie. On limite nos sorties, ça fait quasiment deux mois qu’on n’a pas vu grand monde puisqu’on a peur d’être testés positifs et d’être séparés. Sincèrement, c’est difficile", témoigne-t-il dans le reportage.

En Chine continentale, une dizaine de métropoles sont confinées, comme Changchun, qui compte neuf millions d’habitants. Des campagnes de tests massives y sont réalisées. Ici, seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les deux jours. Ces mesures strictes interviennent alors que la Chine connaît sa plus grave flambée de Covid depuis la première vague de l’épidémie. "Il n’y a plus aucune méthode efficace pour contenir l’épidémie, mais la politique chinoise reste la meilleure vu la situation", affirme un citoyen du pays.