VIDÉO - "On a légitimé l'Ukraine" : le chef de Wagner critique les résultats de Poutine dans la guerre

Depuis plusieurs semaines, le chef de Wagner se fait de plus en plus présent dans les médias. Et ce mardi 23 mai, il a livré sa première interview depuis sa victoire, revendiquée le samedi 20 mai, à Bakhmout. Dans un long entretien d'1h20 relayé par Bloomberg, Evgueni Prigojine a partagé, avec un blogueur russe, son analyse de la situation et des conséquences de l'invasion russe. Selon lui, le plan de Vladimir Poutine pour s'emparer de l'Ukraine a été un échec absolu, pire, la guerre aurait permis de "légitimer l'Ukraine".