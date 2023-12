VIDÉO - Fusillade à Prague : des étudiants sous le choc témoignent au lendemain du drame

Jeudi, un homme a tué 13 personnes dans une université de Prague, en République tchèque. Des étudiants se sont retrouvés barricadés dans leurs salles de cours pendant l'intervention de la police, tandis que d'autres se sont cachés sur une corniche du bâtiment. Deux d'entre eux ont livré leur témoignage auprès du 13H de TF1.

Tristesse et sidération se lisaient sur les visages à Prague ce vendredi matin. Au lendemain de la fusillade qui a fait 13 morts et et 25 blessés dans une université de la capitale tchèque, des habitants endeuillés ont improvisé à l’extérieur de l'établissement un mémorial composé d'une multitude de bougies à la mémoire des victimes, pendant que la police poursuivait son enquête sur le campus situé dans le centre historique de Prague. Parmi, eux, des étudiants qui se trouvaient dans leur salle de cours dans la faculté Charles, quand les tirs ont résonné.

"Notre ami s'est cassé les deux mains en sautant par la fenêtre", témoigne, dans le reportage en tête de cet article, une étudiante. "Il est en train de se faire opérer mais on ne sait rien", ajoute-t-elle, précisant l'avoir "cherché pendant longtemps". Et de poursuivre : "heureusement, notre classe est saine et sauve".

"On a pris peur"

Depuis jeudi, les images d'une dizaine d'étudiants, perchés sur une corniche, voulant échapper à la fusillade, ont fait le tour du monde. La séquence montre quelques minutes plus tard ces mêmes élèves sauter vers une terrasse en contrebas pour échapper à l'assaillant. Ce dernier s'est suicidé, selon la police.

Au même moment, d'autres étudiants étaient barricadés dans leurs classes après en avoir reçu l'ordre. "On a pris peur et on s'est mis sous la table avec le professeur", décrit l'un d'eux, de nationalité française.

Ce vendredi, l'université reste inaccessible, les enquêteurs continuant à analyser la scène de crime. La police cherche notamment à comprendre les motivations ayant poussé un étudiant à passer l'acte, dans la pire attaque qu'ait connue la République tchèque dans son histoire contemporaine. Le tueur, âgé de 24 ans et de nationalité tchèque, avait annoncé son acte sur les réseaux sociaux. Il serait suspecté de trois autres meurtres : celui de son père jeudi matin, et de deux autres personnes la semaine dernière.