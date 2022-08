On a testé pour vous le taxi… sans chauffeur !

Ces taxis sont équipés de lasers, caméras et radars. Ils permettent à la voiture de voir à 360° sur 300 mètres. Le service est testé dans les rues d'une ville américaine depuis plusieurs mois. Il y a déjà des habitués comme un jeune habitant de Phoenix. Il emprunte ces voitures sans chauffeur pour aller au travail, à 15 minutes de chez lui. "Je la prends presque tous les jours. C'est moins cher que les VTC", témoigne le jeune homme. Il économise quelques dizaines de centimes par course. Mais avant que nous Français puissions également les utiliser pour nos déplacements, il faudra probablement plusieurs années. En France, nos routes sont plus complexes et sinueuses qu'aux États-Unis.