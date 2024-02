VIDÉO - "On était en enfer" : au cœur de la région chilienne de Valparaíso, dévastée par les incendies

Le Chili se prépare à voir grimper le bilan des terribles incendies qui ravagent la région de Valparaíso. Au moins 99 personnes sont mortes, un bilan qui "va augmenter de manière significative" selon le président chilien. Des dizaines de milliers d'hectares de forêt et des quartiers entiers ont été réduits en cendre.

Un épais nuage de fumée et de cendres, des évacuations dans l’urgence, des quartiers dévastés... À Viña del Mar, dans la région chilienne de Valparaíso, les pompiers luttent sans relâche pour la troisième journée consécutive contre un incendie incontrôlable, jusque dans la ville. "Le ciel est devenu noir. Le vent, on aurait dit un ouragan. On était en enfer", relate au micro du 20H de TF1 une habitante de cette station balnéaire, très prisée des touristes.

Au total, 43.000 hectares de forêt ont déjà brûlé dans le centre et le sud du pays. La région de Valparaíso, qui compte un million d'habitants, est l'une des plus touchées. Au moins 99 personnes sont mortes dans les incendies.

Des incendies alimentés par les conditions climatiques

Les autorités s'attendent d'ores et déjà à d'autres victimes. "Ce chiffre va augmenter. Nous savons qu'il va augmenter de manière significative", a déclaré Gabriel Boric, président du Chili. Des incendies dévastateurs, alimentés par la chaleur intense liée au phénomène El Niño : depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. "Il y a une addition de facteurs climatiques: la température, le vent. Il y a plus de maisons qu'avant dans des secteurs irréguliers", explique le commandant Andrés Ibaceta, directeur de la caserne "Pompe France" à Valparaíso.

Ce sont d'ailleurs dans des quartiers très populaires, construits plus ou moins légalement sur les hauteurs de la ville de Valparaíso, que les dégâts sont les plus impressionnants. Certains ont été entièrement réduits en cendre, et de nombreux habitants ont tout perdu. "On a besoin d'aide, de nourriture pour nos animaux. Pour nous, des vêtements. J'ai tout perdu, tout", confie Jesica Astudillo, habitante de Viña del Mar.

Dans toute la région, prisée pour ses plages et sa production de vin, 17 brigades de pompiers, 1300 soldats et volontaires civils ont été déployés ce dimanche 4 février pour lutter contre les flammes et aider les habitants démunis.

Les conditions météorologiques des dernières heures semblent plus favorables avec l'arrivée d'un phénomène typique de la côte pacifique qui produit beaucoup de nuages, une forte humidité et donc des températures plus basses.