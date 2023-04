VIDÉO - "On fait le nécessaire pour survivre" : pris au piège des combats au Soudan, des Français témoignent

Le répit aura été de courte durée ce vendredi matin à Khartoum, avant que les combats ne se fassent à nouveau entendre dans l'est de la capitale soudanaise. Les appels au cessez-le-feu de la veille n'ont pas été entendus, et de fortes explosions ont retenti dès les premières heures de la matinée, après une nuit relativement calme. Le conflit entre militaires et paramilitaires dure depuis deux semaines, et a déjà fait des centaines de morts.

TF1 a réussi à joindre plusieurs Français présents au Soudan, à l'abri dans une résidence à quelques kilomètres du centre-ville de Khartoum. "On va bien, mais ce n'est pas le cas de tout le groupe", commente Nicolas, un expert agricole... avant d'être interrompu par une détonation qui semble proche. Lui et son collègue Merry devaient rentrer en France quelques heures seulement avant le début du conflit, et sont désormais pris au piège de ce conflit entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son ancien adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (FSR), des paramilitaires redoutés.