"On lui a attaché les jambes avec du scotch" : les incidents causés par des passagers turbulents se multiplient en avion

Mardi dernier, le passager d'un vol à destination de Chicago a tenté d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol, à 8.000 mètres d'altitude. Ce comportement n'est pas isolé. Au-delà des États-Unis, le nombre de passagers indisciplinés, voire immaîtrisables, ne cesse d'augmenter.

"Je me suis assis sur lui. Ensuite, le chef de cabine est venu avec du scotch et on lui a attaché les jambes", raconte un passager du vol 1219 d'American Airlines dans la vidéo de TF1 ci-dessus. L’avion avait décollé, mardi 20 février, de la ville d'Albuquerque, dans le sud-ouest des États-Unis, destination Chicago, mais il a dû rebrousser chemin au bout d’une demi-heure, quand un homme, pris d’une crise de panique, a tenté d’ouvrir l’issue de secours, avant d’être maîtrisé par d’autres passagers. Heureusement, à 8.000 mètres d'altitude, la pression de la cabine était trop forte pour permettre l'ouverture. Le responsable a immédiatement été interpellé. Quelque 6.000 incidents de ce type ont été enregistrés aux États-Unis en un an.

À l’autre bout de la planète, en mai 2023, en Corée du Sud, un individu, "dans un état de stress après avoir perdu récemment son emploi", était, lui, parvenu à ouvrir la porte, l’appareil se trouvant alors à basse altitude, avant l’atterrissage. La scène, surréaliste, a été immortalisée dans les images à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, montrant le vent s’engouffrant à toute vitesse à l'intérieur de la carlingue. Si l’avion de ligne d'Asiana Airlines avait finalement pu se poser sans heurts sur la piste de l'aéroport international de Daegu, neuf personnes avaient dû être hospitalisées pour des problèmes respiratoires.

Plus récemment, au mois de janvier 2024, un vol Ryanair reliant le Royaume-Uni à l'archipel espagnol des Canaries a été dévié en raison de perturbations causées par "huit passagers turbulents" ayant "provoqué des troubles, notamment en criant et en frappant de façon répétée sur les portes des compartiments à bagages de la cabine, ainsi qu'en ingérant des boissons alcoolisées et en ignorant les consignes transmises par l'équipage", selon la police de Faro, au Portugal, où l’appareil a dû atterrir en urgence. Sur place, l’un de ces passagers a même longtemps refusé de descendre de l’avion.

L’été dernier, un vol EasyJet Londres-Minorque, dans les îles Baléares, avait dû être escorté par un avion de chasse militaire, parce qu’un jeune passager de 18 ans avait cru drôle d’affirmer sur les réseaux sociaux qu'une bombe se trouvait à bord de l'appareil, ce qui avait déclenché un système de sécurité et suscité une grosse frayeur à l'intérieur de l'avion. Le plaisantin a finalement été condamné à rembourser tous les frais de l'opération, incluant aussi les inspections de démineurs et de chiens renifleurs, ayant permis de confirmer qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Un peu plus tôt, en avril, c’est l'ancien champion américain de boxe, Mike Tyson, 57 ans, qui s’était signalé en rouant de coups de poings un passager assis derrière lui, qui l’aurait sciemment provoqué peu après le décollage d'un vol entre San Francisco et la Floride de la compagnie aérienne JetBlue. On peut enfin citer un incident datant de la fin décembre 2021. Un passager d'un vol United Airlines avait alors été contraint de débarquer à Fort Lauderdale parce que, déterminé à dénoncer "l'absurdité" du port du masque sanitaire, il s’était obstiné à refuser de retirer le string rouge qu’il portait sur le visage.