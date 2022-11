Israël "ne fournit pas d'armes à l'Ukraine" mais "aide d'autres manières"

Si l'envoie d'armes est donc exclue pour Israël, son ambassadrice a assuré que le soutien à l'Ukraine existait de bien d'autres façons. "Nous n’envoyons aucune arme à l’Ukraine, c’est notre attitude, cependant nous aidons de bien d’autres manières", a-t-elle insisté, citant notamment un soutien matériel et humanitaire. "Nous avons commencé à construire un hôpital en Ukraine. Nous avons invité les blessés, tout particulièrement ceux qui sont amputés, à venir dans nos hôpitaux de réadaptation. Et nous envoyons beaucoup d'aide humanitaire à l'Ukraine", a encore souligné Yaël German.

Interrogé sur le soutien stratégique israélien qui, selon le New York Times, donnerait à l'Ukraine des "renseignements utiles pour cibles les drones iraniens" utilisés par la Russie sur son territoire, l'ambassadrice a refusé de confirmer. "Nous sommes en faveur de la cause ukrainienne et nous sommes avec l’ouest, mais nous ne pouvons pas aider les Ukrainiens avec des armes et si nous les aidons, on ne peut pas en parler", a éludé la diplomate.

Par ailleurs, celle-ci a assuré qu'Israël appliquait les sanctions internationales contre les oligarques russes, dont certains sont venus se réfugier sur son territoire. "Nous combattons très fermement pour maintenir la totalité des sanctions, même si les oligarques sont également nos citoyens. Nous ne les aidons en aucune façon", a insisté l'ambassadrice.