"On ne peut pas rester insensibles à cette situation" : Ces Français qui partent en Ukraine

Ils ont traversé trois pays et roulé 24 heures dans leur ambulance jusqu'à l'extrême Est de la Pologne. Nicolas et Michaël ont décide de se rendre en Ukraine pour porter secours aux civils blessés. "On a du matériel de premiers secours, du matériel médical avec beaucoup de produits. De quoi à arrêter des hémorragies et de perfuser. On peut transporter une personne allongée sur le brancard. Il y a tout comme en France ; c'est exactement pareil".