VIDÉO -"On perd tous nos sens", alerte un chasseur de tempête aux États-Unis

Les vents polaires ont tout gelé, transformé les rues de la ville de Buffalo en coulées de neige, figé les maisons situées au bord du lac Érié en immenses congères. Des personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture, d’autres sont décédées d’un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. L’interdiction de se déplacer est toujours en vigueur dans certains endroits.

Et l’on comprend pourquoi avec ces images visibles dans le reportage en tête d'article. Elles ont été tournées par le chasseur de tempête, Reed Timmer. C'est "le plus fort blizzard" qu'il a jamais vu, comme il l'affirme dans sa vidéo. "Rien que d'être ici, on perd tous nos sens", alerte-t-il.