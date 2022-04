"On voudrait créer du lien avec les gens d'ici" : apprendre le français, une étape incontournable pour les réfugiés ukrainiens

"Assez rapidement, elle a pris sa place dans la famille pour nous aider et pour cuisiner. On ne perd pas au change", se réjouit Clarisse, la Française qui les héberge. Yulya et Victoria ont traversé l'Europe pour fuir la guerre, comme les 5,3 millions d'Ukrainiens qui ont fui le conflit, qui a débuté le 24 février dernier. Les premiers jours sur place ont été difficiles, et tous ont dû s'adapter. Les deux réfugiées et leurs hôtes ont désormais trouvé un équilibre. "Grâce à Dieu, la famille est très gentille et tout se passe bien. On ne parle pas la même langue mais on arrive à se comprendre, les enfants aussi", confie Yulya.