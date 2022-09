VIDÉO - "La honte du Brésil" : des images de Bolsonaro projetés sur le bâtiment de l'ONU avant son discours

"Menteur", "honte brésilienne" faisaient partis des mots qui accompagnaient les photos projetées sur le siège des Nations unies à New York. Ce mardi au petit matin, la "Big Apple" s'est réveillée avec des photos géantes du président brésilien Jair Bolsonaro projetées sur le côté de l'immeuble des Nations unies.

Cette action, dont on ignore les instigateurs, a été effectuée quelques heures avant le discours du chef d'État devant l'Assemblée générale des Nations unies. Comme le veut la tradition, vieille de soixante-quinze ans, c'est le Brésil qui prononce le discours inaugural et lance ce grand raout diplomatique.