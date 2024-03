Opération spectaculaire de l'armée française contre un drone houthi : le récit d'une "vraie prouesse militaire"

C'est la première fois qu'un tel tir est effectué par une armée. La Marine française a abattu mercredi un drone envoyé et guidé depuis le Yémen par les rebelles houthis. Le 20H de TF1 retrace cette opération spectaculaire.

C'est une image rare, filmée par l'armée française en mer Rouge. On y voit un drone des rebelles houthis qui menace un navire marchand. Il se déplace à la vitesse de 200 km/h. On entend de courtes rafales, le visuel est perdu, mais le drone est bien détruit. Ce tir des militaires français a été réalisé mercredi depuis un hélicoptère, comme celui que montre la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus. "Il faut vraiment se rendre compte de la prouesse militaire que c'est, parce que le drone va très vite et l'hélicoptère aussi. Il faut une très grande précision de tir pour réussir à le détruire en vol", affirme Héloïse Fayet, experte du Yémen à l'IFRI.

Ce jeudi matin encore, comme le montrent d'autres images de la vidéo de TF1, une frégate française a détruit trois missiles tirés par les Houthis. Parfois, les rebelles yéménites visent directement les troupes françaises.

Les Houthis tentent d'interrompre le commerce mondial en mer Rouge. Ils ont atteint plusieurs navires marchands, et même coulé un cargo anglais il y a quelques semaines, avec ces drones qu'ils produisent avec le soutien de l'Iran. Malgré l'intervention de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, leurs attaques perturbent fortement le trafic maritime en mer Rouge.