Ordre taliban : les présentatrices rattrapées par le voile intégral

L'ordre est venu du ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice qui ne cesse de renier les droits des femmes. Interdit d'aller au collège ou aux lycées d'abord, interdit de sortir sans un voile intégral dans la rue ensuite et depuis samedi, pour les présentatrices télé, interdit de porter un voile couvrant seulement les cheveux. Plusieurs d'entre elles étaient entrées en résistance en apparaissant comme d'habitude hier. Les talibans ont immédiatement menacé leurs patrons. "On nous a dit : vous êtes obligés de le faire, vous devez le faire, il n'y a pas d'autres options", a révélé Khpolwak Sapai, directeur de Tolonews.