Otages français du Hamas : les discussions "intenses" pour les libérer "avancent", affirme Macron

Emmanuel Macron a également annoncé qu'il se rendrait dans la région "dans les prochains jours ou prochaines semaines", "dès que je considérerai que nous avons un agenda utile et des actions très concrètes à y conduire", à savoir "quand nous pourrons obtenir un accord concret soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires". "Pour la France, la sécurité d'Israël, la lutte contre tous les groupes terroristes, mais aussi le processus de paix et la solution politique sont un tout inséparable. C'est cet agenda qu'il faut retrouver", a-t-il martelé. D'ici là, "je vais continuer les consultations et les discussions", a-t-il indiqué.

Le chef de l'État a par ailleurs redit la "solidarité" de la France à l'égard d'Israël face à l'attaque du Hamas. "J'ai pu aussi passer ces derniers jours des messages d'alerte demandant le respect du droit humanitaire et international pour les populations civiles de Gaza et en Cisjordanie, et la non-escalade du conflit au Liban", a-t-il poursuivi, tandis qu'Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza et prépare une offensive terrestre. Si le droit de l'État hébreu à se défendre est "légitime", il doit "être compatible" avec "le respect du droit international, humanitaire, le respect des civils et des populations", a-t-il souligné, appelant plus que jamais à "s'engager avec ambition le processus de paix".