Otages français libérés : "On continue notre action diplomatique pour les 4 autres personnes toujours détenues en Iran", réagit Elisabeth Borne

Réagissant à la libération, ce vendredi, de Bertrand Brière et Bernard Phélan, jusqu'ici détenus en Iran, la Première ministre a également eu une pensée pour les autres otages d'État français toujours détenus en Iran. "Ces deux personnes sont en bonne santé, elles sont en cours de rapatriement dans la métropole. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour les personnes toujours détenues en Iran, et on va continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées", a réagi Elisabeth Borne depuis La Réunion où elle est en déplacement.