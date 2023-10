VIDÉO - Otages : jusqu’où négocier avec le Hamas ?

Mais au moment où les frappes n’ont jamais été nombreuses sur la bande de Gaza, le Hamas veut également adresser un message à la communauté internationale pour faire pression sur le gouvernement israélien. "L'intérêt du Hamas, c'est que cette confrontation avec Israël prenne une ampleur inégalée et avec les otages, c'est déjà un pas qui est franchi puisqu'il y a des otages étrangers et que certains pays ont bien sûr pour objectif de faire libérer leurs ressortissants", avance Laetitia Bucaille, professeur de sociologie à l'Institut national des langues et des civilisations orientales.

Depuis le début de la crise, toutes les négociations sont menées par le Qatar qui a noué des relations de longue date avec le Hamas. La monarchie du Golfe a déjà servi d'intermédiaire dans la libération de quatre otages et affirment tout faire pour qu'ils soient libérés le plus rapidement possible.