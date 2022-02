Otan : la France renforce sa participation

Dans le cadre de l'Otan, ils sont aujourd'hui plus de 500 Français déjà déployés en Roumanie et plus de 300 autres en Estonie. Les contingents français sont également mobilisés en Pologne. Depuis jeudi et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les équipages de l'armée de l'air décollent plusieurs fois par jour à bord d'un A330 pour ravitailler des avions de chasse français en plein vol et à plus de 600km/h. Ils sont mobilisés pour protéger essentiellement l'espace aérien polonais. Ces missions de défense aérienne sont programmées deux fois par jour.