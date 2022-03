VIDÉO - Les sites stratégiques français sous la menace de cyberattaques ?

Quel qu'en soit l'auteur, et la portée effective, cette attaque rappelle à tous un message que l'on ne peut plus négliger : la menace d'une cyberguerre est bien réelle. "La Russie a la capacité de lancer des attaques, en particulier sur des infrastructures critiques", explique l'expert en cybersécurité Gérôme Billois, "ils avaient par exemple réussi à couper l'électricité pendant plusieurs heures à Kiev en 2015 et en 2016, et c'est pour cela que tout le monde est attentif à ce qui va se passer".