Ouragan en Floride : des villes entièrement dévastées

C’est un quartier prisé des retraités où tout le monde se connaît et où, ce jeudi matin, chacun cherche à prendre des nouvelles des autres et notamment, d’un couple coincé dans sa maison par des amas de tôles. Les rafales à plus de 220 kilomètres heure ont éventré les petites maisons. Mercredi, avant que l’ouragan ne touche terre, nous avions filmé un homme qui refusait d’être évacué. Ce jeudi, nous retrouvons son domicile ouvert aux quatre vents. Ses voisins nous assurent qu’il a pu partir sain et sauf. Mais, il a tout perdu.