Ouragan en Floride : l'impossible indemnisation des sinistrés

À Fort Myers (Floride), les assurances habitations ne comportent pas de volet inondation. Donc, sur les deux millions de personnes qui vivent dans les zones sinistrées après le passage de l’ouragan, seulement 29 % sont assurés contre ce type de risque. La maison d’une des habitantes a perdu deux pièces dans l’ouragan, soit la buanderie et le salon. Comme la majorité des maisons du quartier, la sienne non plus n’était pas assurée contre les inondations et les ouragans. Il ne lui reste plus qu’une solution, "se débrouiller tout seul", dit-elle.