Ouragan Ian : au moins 23 morts et des dégâts "historiques" en Floride

Si le chiffre est encore provisoire, certains médias avancent d'ores et déjà un bilan humain encore plus lourd. La chaîne de télévision CNN a ainsi évoqué "au moins 45 décès". Car dans cet État, "nous commençons tout juste à voir l'étendue des destructions", comme l'a reconnu Joe Biden vendredi. "Cet ouragan pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride", a regretté le président américain lors d'une allocution.