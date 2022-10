Ouragan Ian : le point sur la situation en Floride

Le bilan humain est très différent d’un comptage à l’autre. En effet, il y a les victimes directes de l’ouragan, la plupart sont mortes noyées à cause de la montée des eaux. Mais il y a aussi les victimes indirectes qui ne sont pas toujours comptabilisées dans les bilans. C’est par exemple le cas des victimes qui étaient sous assistance respiratoire au moment de l’ouragan et qui sont décédées à cause des coupures de courant. Bref, beaucoup d’incertitudes subsistent encore actuellement.