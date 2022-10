VIDÉO - Ouragan Ian : "La chose la plus effrayante au monde", le récit glaçant des sinistrés

Fort Myers Beach est désormais une ville presque déserte constater les dégâts. "Je me suis juste dit que je voulais m'assoir dans un coin et pleurer", raconte cette habitante, encore sous le choc. Un jeune homme, lui, n'oubliera jamais quand un bateau s'est retrouvé à plusieurs mètres du port, transporté par les eaux montantes, jusque sous les fenêtres de son appartement, tandis qu'il tentait de secourir sa grand-mère et sa petite amie : "La chose la plus effrayante au monde. Je ne pouvais pas l'arrêter. Il aurait pu flotter plus haut et ç'en aurait été fini pour nous". Selon lui, sa famille ne doit sa survie qu’à la présence d’une voiture, immergée, qui a stoppé la course de ce navire de plaisance.